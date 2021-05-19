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И.о. министра обороны Армении и посол Казахстана обсудили вопросы сотрудничества в сфере обороны

И.о. министра обороны Армении и посол Казахстана обсудили вопросы сотрудничества в сфере обороны

Исполняющий обязанности министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян 19 мая принял новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного посла Казахстана в Армении Болата Иманбаева. На встрече также присутствовал военный атташе посольства полковник Кенжебек Оринбаев.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, Вагаршак Арутюнян поздравил Болата Иманбаева со вступлением в должность главы дипломатической миссии и пожелал успехов на его ответственной должности. Исполняющий обязанности министра обороны выразил уверенность, что активная и эффективная работа посла будет способствовать укреплению армяно-казахстанских межгосударственных отношений и политическому диалогу.

Вагаршак Арутюнян проинформировал Болата Иманбаева о ситуации в регионе, ситуации, сложившейся в результате вторжения азербайджанских войск на суверенную территорию Республики Армения, а также представил развития последних дней. Собеседники обсудили усилия, предпринимаемые в рамках ОДКБ для урегулирования ситуации, обменялись мнениями по другим вопросам международной и региональной безопасности.

В ходе встречи были обсуждены вопросы армяно-казахстанского сотрудничества в сфере обороны, пути дальнейшего развития сотрудничества, а также процесс реализации запланированных мероприятий многостороннего формата.


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