В Париже прошла массовая акция полицейских

Массовая акция полицейских с требованием расширения возможностей полиции состоялась во французской столице.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, по словам одного из выступавших на сцене, в организованной профсоюзами полиции акции принимают участие 35 тысяч человек. Они требуют более жестких наказаний для тех, кто нападает на правоохранителей, больше экипировки, увеличения числа полицейских в ряде районов, гарантий защиты своих прав и большего признания.

Сотрудники правопорядка вышли на улицы после убийства полицейского в Авиньоне при проведении антинаркотической операции.

В знак поддержки полиции в акции принял участие глава МВД Франции Жеральд Дарманен, а также ряд чиновников из правых партий, несмотря на резкую критику министерства со стороны профсоюзов.

Пятого мая преступники обстреляли полицейских, проводивших антинаркотическую операцию в центре Авиньона, один из стражей порядка - 36-летний Эрик Массон - погиб. В связи с убийством задержаны, по данным телеканала BFMTV, четыре человека. Прокурор Авиньона заявил, что предполагаемый стрелок и сообщник установлены: им 19 и 20 лет. Спустя несколько дней женщина во французском департаменте Жиронда напала с ножом на полицейского, она была ликвидирована.

На фоне этого премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил об ужесточении наказаний за преступления против полицейских или жандармов. Теперь насилие против сил безопасности будет считаться особым преступлением и предполагать более строгое наказание. Кроме того, возможность смягчения приговоров за преступления в отношении силовиков будет строго ограничена.