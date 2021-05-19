Муссируемое в соцсетях видео не имеет ничего общего с событиями в Сюнике и Гегаркунике
20:20, 19 Май, 2021
Распространенное азербайджанскими пользователями Facebook видео с участием азербайджанских и армянских военнослужащих не имеет ничего общего с недавними событиями в Сюнике и Гегаркунике. Как сообщает Арменпресс, об этом Центру проверки информации сообщили в Минобороны Армении.
«По сообщению министерства обороны, видео изучается с целью выяснить реальное место и время.
В результате дополнительных исследований также будут предоставлены дополнительные детали, связанные с видео», - сказали в Минобороны.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен