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Муссируемое в соцсетях видео не имеет ничего общего с событиями в Сюнике и Гегаркунике

Муссируемое в соцсетях видео не имеет ничего общего с событиями в Сюнике и Гегаркунике

Распространенное азербайджанскими пользователями Facebook видео с участием азербайджанских и армянских военнослужащих не имеет ничего общего с недавними событиями в Сюнике и Гегаркунике. Как сообщает Арменпресс, об этом Центру проверки информации сообщили в Минобороны Армении.

«По сообщению министерства обороны, видео изучается с целью выяснить реальное место и время.

В результате дополнительных исследований также будут предоставлены дополнительные детали, связанные с видео», - сказали в Минобороны.


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