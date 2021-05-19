В ОДКБ внимательно следят за развитием ситуации в приграничных районах Сюника: Зась

В ОДКБ внимательно следят за развитием ситуации в приграничных районах Сюникской области Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась.

«В ОДКБ с тревогой внимательно следят за развитием обстановки в приграничных районах Сюникской области Армении», - сказал он.

Он отметил, что этот вопрос тоже стал темой обсуждения на заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ.

«Мы приветствуем начавшиеся переговоры между армянской и азербайджанской стороной при посредничестве России и достижение договоренности об отводе части подразделений со спорных участков территории. Отмечаем безальтернативность выполнения трехсторонних договоренностей от 10 ноября 2020 года», - отметил Зась.

Он отметил, что введение в зону карабахского конфликта российского миротворческого контингента способствовало улучшению ситуации.

«Мы видим перспективу установления там долгосрочного мира. Уже не стреляют. Но обстановка пока напряженная», - сказал Зась.