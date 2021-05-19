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Президент Арцаха принял членов правления общественной организации “Союз офицеров запаса Арцаха”

Президент Арцаха принял членов правления общественной организации “Союз офицеров запаса Арцаха”

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял членов правления общественной организации "Союз офицеров запаса Арцаха".

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, были обсуждены социальные проблемы демобилизованных и ушедших в запас офицеров. Глава государства отметил, что при существенном содействии правительства Армении до 2023 года будет полностью решен вопрос обеспечения жильем действующих офицеров и военных пенсионеров, будут также проведены дополнительные работы по предоставлению социальных гарантий военнослужащим и улучшению социального положения членов семей погибших, умерших и ставших инвалидами военнослужащих.

Во встрече приняли также участие представители Армии обороны и министерства труда, по социальным и миграционным вопросам Арцаха.


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