Президент Арцаха принял членов правления общественной организации “Союз офицеров запаса Арцаха”

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял членов правления общественной организации "Союз офицеров запаса Арцаха".

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, были обсуждены социальные проблемы демобилизованных и ушедших в запас офицеров. Глава государства отметил, что при существенном содействии правительства Армении до 2023 года будет полностью решен вопрос обеспечения жильем действующих офицеров и военных пенсионеров, будут также проведены дополнительные работы по предоставлению социальных гарантий военнослужащим и улучшению социального положения членов семей погибших, умерших и ставших инвалидами военнослужащих.

Во встрече приняли также участие представители Армии обороны и министерства труда, по социальным и миграционным вопросам Арцаха.