Армения не обсуждала, не обсуждает и не будет обсуждать вопросов в рамках “коридорной” логики: Пашинян

Под председательством исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна сегодня состоялось совещание о макроэкономической и налогово-бюджетной рамке проекта среднесрочной программы расходов на 2022-2024 гг.

Как сообщили

Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, до начала обсуждения Никол Пашинян коснулся ситуации на границе в Сюникской и Гегаркуникской областях и отметил:

“Министерство обороны ежедневно предоставляет общественности информацию о сложившейся ситуации. Ситуация стабильная, но напряженная, и с другой стороны, должен подчеркнуть, неприемлемая для нас. Наша позиция однозначна: подразделения вооруженных сил Азербайджана должны покинуть суверенную территорию Республики Армения.

Конечно, наши Вооруженные силы осуществляют тактические действия, но наша позиция заключается в том, что эту ситуацию необходимо урегулировать дипломатическим путем, мирным путем. Это наш основной подход и основная цель.

Вы знаете, что мы обратились в Организацию Договора о коллективной безопасности для запуска определенных функций. В частности, вы знаете, что существует Положении о порядке реагирования Организации Договора о коллективной безопасности на кризисные ситуации, и мы будем действовать в соответствии с этим Положением. В целом, мы продолжаем консультации в рамках ОДКБ.

Процесс, может, идет не так быстро, как хотелось бы, но существуют механизмы коллективной безопасности, и мы продолжаем последовательно работать, чтобы привести их в действие.

Мы также продолжим наши дипломатические усилия, чтобы предоставить международному сообществу полную информацию о ситуации и усилить международное давление на Азербайджан.

Естественно, мы продолжим работу с нашим стратегическим партнером - Российской Федерацией. Вы знаете также, что я обратился к президенту России с просьбой о поддержке, и консультации в этом направлении будут продолжены.

В целом, считаю действия Азербайджана деструктивными. Они предпринимают шаги для обострения напряженности в регионе. По нашей оценке, этими действиями они пытаются сорвать дальнейшую реализацию заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Напомню, что в заявлении от 11 января говорилось об открытии региональных коммуникаций и решении вопросов транзитных грузоперевозок. Хочу подчеркнуть, что Республика Армения не только заинтересована в открытии региональных коммуникаций, но мы считаем это одним из важных экономических приоритетов для нас. Но еще раз хочу подчеркнуть, что Армения никогда не обсуждала и не будет обсуждать какую-либо “коридорную” логику. Речь идет об открытии коммуникаций в регионе.

В целом у нас сложилось впечатление, что трехсторонняя комиссия во главе с вице-премьерами России, Армении и Азербайджана провела достаточно эффективную и конструктивную работу, и остается подумать об имплементации результатов этой работы. И странно, что на этом этапе произошла эта провокация.

Хочу еще раз подчеркнуть: открытие коммуникаций в регионе не только приемлемо для Республики Армения, но и является важным для нас приоритетом. Потому что по имеющимся у нас договоренностям Армения получает железнодорожное сообщение с Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией. Конечно, также Азербайджан получает железнодорожное сообщение с Нахичеванью. Речь, конечно же, идет о грузоперевозках. В дальнейшем, в случае общего урегулирования ситуации, можно будет обсудить и вопрос о пассажироперевозках по этим направлениям.

Однако мы должны различать вот что: да, открытие коммуникаций важно для нас. Мы подписали заявление от 11 января, потому что это в наших интересах. Мы будем последовательно работать над открытием коммуникаций в регионе. Но почему я говорю об этом? Потому что чувствую, что в публичном дискурсе есть попытка приравнять это к разговору о каких-то “коридорах”?

Республика Армения не обсуждала, не обсуждает и не будет обсуждать вопросов в рамках “коридорной” логики. Хочу подчеркнуть следующее: такова суть вопроса и мы будем руководствоваться этой логикой.

Что касается приграничной ситуации, повторяю, позиция для нас однозначна: азербайджанские вооруженные силы должны покинуть суверенную территорию Армении. Хочу подчеркнуть, что здесь, в данном случае, разговоры о демаркации и делимитации неуместны, и хочу еще раз подчеркнуть, что Армения продолжает свои дипломатические усилия по урегулированию вопроса. Конечно, это не означает, что наши Вооруженные силы бездействуют, Вооруженные силы в свою очередь проводят тактические действия. Но наша приоритетная задача - не допустить выхода ситуации из-под контроля”.