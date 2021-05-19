Арман Татоян представил комиссару СЕ случаи нарушения ВС Азербайджана прав человека
Защитник прав человека Арман Татоян провел срочное обсуждение с Комиссаром Совета Европы по правам человека Дуньей Миятович, представив осуществленные вследствие незаконного вторжения на суверенную территорию Республики Армения вооруженными силами Азербайджана 12 и 13 мая 2021 года нарушения прав граждан Республики Армения, в первую очередь приграничных жителей.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса омбудсмена,
Омбудсмен также представил комиссару СЕ результаты фактографической работы офиса защитника прав человека, проведенной 14 и 15 мая в Гегаркунике и Сюнике.
Дополнительная информация о нарушениях прав человека будет предоставлена международным организациям в отдельных отчетах и докладах.
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