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Арман Татоян представил комиссару СЕ случаи нарушения ВС Азербайджана прав человека

Арман Татоян представил комиссару СЕ случаи нарушения ВС Азербайджана прав человека

Защитник прав человека Арман Татоян провел срочное обсуждение с Комиссаром Совета Европы по правам человека Дуньей Миятович, представив осуществленные вследствие незаконного вторжения на суверенную территорию Республики Армения вооруженными силами Азербайджана 12 и 13 мая 2021 года нарушения прав граждан Республики Армения, в первую очередь приграничных жителей.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса омбудсмена, 

Омбудсмен также представил комиссару СЕ результаты фактографической работы офиса защитника прав человека, проведенной 14 и 15 мая в Гегаркунике и Сюнике.

Дополнительная информация о нарушениях прав человека будет предоставлена международным организациям в отдельных отчетах и докладах.


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