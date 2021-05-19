“Teach for Armenia” и Ucom объединяют усилия для расширения возможностей общественного образования

В рамках программы Seroond Schools образовательного фонда “Teach For Armenia” ученики находящейся в районе Тахта основной школы №2 в Дилижане получили от компании Ucom SIM-карты с доступом к мобильному интернету, а также модемы для обеспечения учебного процесса.

«Мы убеждены в том, что потенциал наших сообществ безграничен, и школа является ключом к раскрытию этого потенциала, особенно в наши дни, когда многие семьи переживают послевоенную трагедию, и все еще существует опасность распространения эпидемии вовне. В этом контексте очень важно осознавать необходимость предоставления всем учащимся разнообразных инструментов обучения. Мы бы не смогли добиться успеха в этой работе в одиночку и очень рады, что наш партнер Ucom разделяет наше видение, внося свой вклад в образование наших детей, что, без каких-либо оговорок, является прямым вкладом в будущее нашей страны», - как сообщает Арменпресс, сказала основатель и генеральный директор фонда “ Teach For Armenia ” Лариса Ованнисян.

«В Ucom мы придаем особое значение доступности образования посредством технологий для всех регионов Армении. Поэтому мы с готовностью откликнулись на предложение “Teach For Armenia”, нашего надежного и многолетнего партнера. Рад, что в течение этого учебного года ученики основной школы №2 в Дилижане имели возможность воспользоваться тысячами образовательных платформ и материалов, доступных в интернете, причем посредством самой быстрой мобильной сети в Армении», - сказал генеральный директор компании Ucom Ара Хачатрян.

Отметим, что Seroond Schools - это пилотная программа инновационного обучения, которая реализуется при сотрудничестве с Министерством образования, науки, культуры и спорта Республики Армения и международной сетью школ “Кизази”. Это школа, которая создает новую образовательную культуру, которая рассматривает образование как возможность развить познавательные, личностные и социальные способности учащихся. Следует особо подчеркнуть, что, несмотря на проблемное географическое местоположение, сегодня количество учеников в вышеупомянутой школе увеличилось вдвое и составило около 80 человек.