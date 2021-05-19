Азиатские индексы - 19-05-21

ТОКИО, 19 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 19 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.28% и составил 28044.45 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.66% и составил 1895.24 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.51% и составил 3510.96 пункта, а HANG SENG не изменился и опять составил 28593.81 пункта.