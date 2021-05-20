Более 100 бенефициаров развивают свои профессиональные навыки по программе “Из армии в сферу ИТ”

111 бенефициаров проходят обучение в рамках программы “Из армии в сферу ИТ”, реализуемой Союзом предприятий передовых технологий. Участники войны, развязанной против Арцаха, молодые люди с ограниченными возможностями, члены их семей, а также члены семей погибших в боевых действиях получили возможность развить свои навыки в сфере информационных технологий. В беседе с «Арменпресс» координатор программ СППТ Ася Сепханян отметила, что программа находится в активной стадии.

“На данный момент у нас пока укомплектована лишь одна группа по робототехнике. Все остальные групповые курсы продолжаются. Курсы проводятся по различным областям технологий: Java, Управление продуктами, Веб-технологии, Цифровой маркетинг, Кибербезопасность и др. Хочу сказать, что к нам обратилось много людей, мы никому не отказывали, всем дали возможность посещать занятия, но, придя на занятия несколько раз, они не захотели продолжать. Кто-то не мог совмещать это с работой, кто-то понял, что не может учиться”, - рассказала Ася Сепханян. Некоторые из слушателей технологических курсов также хотели принять участие и в курсах английского языка, организованных СППТ.

Ася Сепханян отметила, что активно действуют и технологические компании, которые захотели участвовать в программе. Они также организовывают свои тренинги. Это означает, что среди участников рассматриваются потенциальные сотрудники.

“В конце занятий мы проведем тренинг, обучающий тому, как представляться работодателю и как писать резюме. Затем информацию о них мы разошлем компаниям-членам СППТ, рассчитывая, что они возьмут стажеров, хотя бы для практики”, - сказала Ася Сепханян.

Программа продолжается, на ближайшее время запланированы курсы по направлениям: Графический дизайн, Офисный пакет Microsoft.

Программа “Из армии в сферу ИТ” реализуется с 2016 года, после Апрельской войны. Бенефициарами стали молодые люди, участвовавшие в Апрельской войне. Результаты были удовлетворительными. В 2016 году обучение прошли 168 человек. После тренинга участники прошли стажировку, затем работали в компаниях “Optym”, “Instigate Mobile”, “AugmentAr”, “SoftConstruct”, “Synergy International Systems”, “Arloopa”, некоторые из них работают в инженерных лабораториях “Армат”.

Анна Гзирян