Во Франции начался новый этап ослабления карантинных ограничений

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Жан Кастекс первыми выпили по чашке кофе на террасе ресторана близ Елисейского дворца в связи со смягчением карантинных ограничений в республике. В среду на всей территории страны после почти полугодового перерыва открылись музеи, магазины, кинотеатры, веранды ресторанов.

"Необходимо сохранять бдительность, даже если показатели санитарного мониторинга улучшились. Мы пока не преодолели эпидемию, и это всего лишь один из этапов", - сказал Макрон во время общения с журналистами. "Успех в борьбе с пандемией зависит от нашей общей ответственности", - заявил французский лидер. Он отметил, что "введенные послабления говорят о том, что страна идет верным путем".

Затем Макрон и Кастекс направились в Елисейский дворец, где состоится заседание Совета министров, которое, в частности, будет посвящено вопросам борьбы с пандемией,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Начавшийся в среду во Франции новый этап ослабления карантинных ограничений, введенных в конце октября прошлого года, также предполагает сокращение комендантского часа. Теперь он начинается в 21:00 по парижскому времени вместо 19:00.

Согласно последним данным властей, с начала эпидемии в стране выявлено более 5,8 млн случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, умерли свыше 108 тыс. человек.