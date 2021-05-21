“Ереванский бестселлер”: “Колобок” - самый востребованный: детские книги, апрель 2021

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку детских художественных произведений, по данным продаж за апрель.

На первом месте - сказка “Колобок”. Сказки о колобке встречаются в русском и украинском фольклоре, они имеют своих аналогов и у многих народов. Этот сюжет встречается и в скандинавских, немецких, узбекских, татарских и в других сказках.

На втором месте сказка “Мышонок Пуй-Пуй” Дереника Демирчяна. Сказка о знаменитой мышке понравится всем детям, многим ее сюжет известен.

Рассказ Владимира Сутеева “Кто в домике живет” на третьем месте. Эта книжка известного детского писателя Владимира Сутеева, творчество которого покорило уже несколько поколений, поможет ребенку раскрыть окружающий его мир. Ведь дети смотрят на мир широко раскрытыми глазами. Им интересно все, например, почему дятел стучит по дереву, почему паук плетет паутину и т. д. Маленькие читатели из этой книги узнают о местах обитания животных.

Сказка “Репка”, в пересказе Атабека Хнкояна, известна всем малышам, она на четвертом месте. С этим произведением выросло и приобрело мудрость уже несколько поколений.

На пятом месте - книга Дж. К. Роулинг “Гарри Поттер и Философский камень”. Лишившись родителей, Гарри Поттер живет в семье тети, где мальчика преследуют, унижают и содержат полуголодным. Однако, когда ему исполняется одиннадцать лет, его приглашают в невообразимую школу Хигвортс, где могут учиться только юноши и девушки, наделенные уникальными магическими способностями.

На шестом месте - сказка Ованеса Туманяна “Пес и кот”. О содержании этой сказки можно вообще не говорить, так как она знакома каждому малышу. Эту сказку Туманяна любят многие дети.

На седьмом месте в списке детских бестселлеров - сказка “Три поросенка”. Книжка знакомит малышей с приключениями трех поросят.

На восьмом месте - опять “Три свинки”, на этот раз изданная другим издательством.

На девятом месте “Тайна камня-дракона” Артавазда Егиазаряна. Это детская фантастика, в которой встречаются армянские подростки 21 века и древнеармянские мифы. 13-летие Ваагна началось катастрофически. Столкновение в школе, дурацкая ситуация, Астхик девушка его мечты даже не смотрит на него, а родители постоянно заняты. Зато именно в этот день Ваагн случайно помог вернуться к жизни некоему древнему, не совсем мифическому существу, который вначале напугал его, но потом они подружились. Но, как выясняется, не все драконы так дружелюбны к людям, как новый друг Ваагна.

Книга Лусине Алексанян: “Илон Маск. Мечты сбываются” на десятом месте. Кто из нас не мечтал летать? Не просто парить, а достичь далеких планет, может и встретить там разумных существ, подобных нам или отличных от нас? А что нужно, чтобы мечта сбылась? Как и все мы, маленький мальчик по имени Илон Маск был одержим этими мечтами. И он работал над тем, чтобы их реализовать.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66).