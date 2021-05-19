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Проект по особо охраняемым природным территориям получил одобрение комиссии Национального собрания

Проект по особо охраняемым природным территориям получил одобрение комиссии Национального собрания

 Постоянная комиссия Национального собрания Армении по территориальному управлению, местному самоуправлению, сельскому хозяйству и охране природы одобрила внесенный правительством законопроект, который предусматривает отклонение заявки на получение разрешения на водопользование в случае, если строительство малой гидроэлектростанции предусмотрено на особо охраняемой территории. Как сообщает Арменпресс, законопроект о внесении изменений в Водный кодекс Республики Армения на заседании комиссии представил заместитель министра окружающей среды Тигран Симонян.

“Малые гидроэлектростанции в процессе эксплуатации не вызывают количественных, качественных изменений водных ресурсов, не угрожают устойчивости экосистем на особо охраняемых территориях. Но зоны охраняемых территорий в настоящее время определены весьма относительно. Картографические данные, как правило, отсутствуют, что усложняет процесс оценки заявок на получение разрешений на водопользование для строительства малых гидроэлектростанций и препятствует принятию точных решений”

Таким образом, заявки на получение разрешения на водопользование для вновь построенных малых ГЭС предлагается отклонять только в том случае, если строительство малой ГЭС планируется на особо охраняемых территориях.


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