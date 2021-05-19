Проект по особо охраняемым природным территориям получил одобрение комиссии Национального собрания

Постоянная комиссия Национального собрания Армении по территориальному управлению, местному самоуправлению, сельскому хозяйству и охране природы одобрила внесенный правительством законопроект, который предусматривает отклонение заявки на получение разрешения на водопользование в случае, если строительство малой гидроэлектростанции предусмотрено на особо охраняемой территории. Как сообщает Арменпресс, законопроект о внесении изменений в Водный кодекс Республики Армения на заседании комиссии представил заместитель министра окружающей среды Тигран Симонян.

“Малые гидроэлектростанции в процессе эксплуатации не вызывают количественных, качественных изменений водных ресурсов, не угрожают устойчивости экосистем на особо охраняемых территориях. Но зоны охраняемых территорий в настоящее время определены весьма относительно. Картографические данные, как правило, отсутствуют, что усложняет процесс оценки заявок на получение разрешений на водопользование для строительства малых гидроэлектростанций и препятствует принятию точных решений”

Таким образом, заявки на получение разрешения на водопользование для вновь построенных малых ГЭС предлагается отклонять только в том случае, если строительство малой ГЭС планируется на особо охраняемых территориях.