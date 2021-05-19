Ванадзорский театр представил зрителям спектакль “Рузан”

Ванадзорский государственный драматический театр имени Ованнеса Абеляна представил театралам одноименный спектакль по историческому роману Мурацана “Рузан”.

Как сообщает Арменпресс, спектакль поставил народный артист Республики Армения Ваге Шахвердян.

На сцене театра Абеляна историческая драма Мурацана “Рузан”, которая напрямую перекликается с сегодняшними днями. В центре - мир Арцаха с его патриотическими жителями, с их самопожертвованием, доставшемся им от проматери Цовинар, с жертвоприношениями в поисках путей спасения Родины”, - говорит директор театра Лусине Саакян.

Он подчеркивает, что большую часть билетов на спектакль купила проживающая в Бельгии супружеская чета Гукасян и передала их зрителям в память о героях, погибших в третьей Арцахской войне, и их сыне Мгере, также погибшем в войне.

“Погибшие герои заставляют нас жить, как бы тяжело это ни было, жить ради будущих побед, жить, ежедневно повторяя, что мы в долгу перед ними. Сегодня, как никогда, во имя армянского мира нам нужно сплотиться в один кулак, независимо ни от какой-либо принадлежности”, - заключает режиссер.