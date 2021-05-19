Директор Бюраканской обсерватории убежден, что Армения обладает большим научным потенциалом

Директор Бюраканской обсерватории Арег Микаелян уверен, что наука в Армении на высоком уровне.

Как сообщает Арменпресс, на встрече с журналистами 19 мая Микаелян сказал, что согласно научной базе данных “Скопус” наша страна среди стран с такими экономическими показателями как у Армении находится на первом месте.

По словам директора, наука в Армении в несколько раз эффективнее экономики. “Армения занимает по экономическим показателям в мире 136 место, но по показателям науки мы вдвое выше.

По данным “Скопуса”, в 1996 году в области астрономии Армения занимала 31-е место. Последние данные были опубликованы в 2019 году. В 2019 году Армения была на 50-м месте”, - сказал он.

Арег Микаелян объясняет это тем, что страны в сферу науки вкладывают больше инвестиций, двигаются вперед, а наука в Армении развивается медленно, хотя даже 50-е место - неплохой показатель.

Он подчеркнул, что есть молодые люди, которые интересуются астрономией, многие из них имеют большой потенциал, но предпочитают работать за границей. Микаелян уверен, что если зарплаты увеличились бы хотя бы вдвое, то приверженцы науки не уезжали бы из страны.