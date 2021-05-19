Озеро Сев Лич - не спорная территория

С тех пор, как группа военнослужащих азербайджанской армии, нарушив государственную границу Республики Армения, заняла некоторые позиции в районе озера Сев Лич на северной границе Сюникской области, уже прошла неделя. Как на военных, так и на административных картах советского периода граница между Арменией и Азербайджаном проходит по озеру Сев Лич, большая часть которого находится в пределах Армении. Азербайджанская сторона пытается оправдать свои посягательства картой, имеющейся в ее распоряжении, на которой высоты к востоку от озера якобы находятся на их территории. Несколько дней назад Генеральный штаб Вооруженных сил Республики Армения дал подробные объяснения по этому вопросу, показав карты, удостоверяющие разделение границ Советской Армении и Советского Азербайджана в 1929, 1969 и в 1970 году. Опубликованные карты ратифицированы Верховными Советами Советской Армении и Советского Азербайджана. Карты запечатаны, подписаны, имеют все необходимые отметки, которых нет в версии, представленной азербайджанской стороной.

Несмотря на переговоры, реакцию международных организаций и разных стран, азербайджанские военнослужащие все еще находятся в Армении. Тарон Ованнесян, эксперт по региональным вопросам Аналитического центра “Орбели”, в течение нескольких дней находился в Сюникской области, чтобы на месте представить ситуацию в районе озера Сев Лич.Азербайджанские солдаты появились на юго-восточной стороне озера и не продвигаются в западном направлении. Географическое положение и рельеф создают трудности. Западнее находится горный массив Большой и Малый Ишханасар, в западной части озера дислоцированы части Армянской армии. То есть западная и юго-западная часть озера находятся под контролем армянской стороны. Азербайджанские военные, по всей видимости, воспользовались возможностями рельефа и погодными условиями чтобы продвинуться на запад, заняв несколько высот на территории Республики Армения. В частности, пик Дзагедзора, который является третьим по высоте в этом районе после Большого и Малого Ишханасаров.

Азербайджанские военные, углубились примерно на 3,5 км к востоку, к селам Хознавар и Веришен. Оттуда несколько групп двинулись на юго-запад, к вершине Дзагедзора и к прилегающим к нему высотам, которые находятся под контролем Вооруженных сил Армении.

Наш собеседник отметил, что в этих частях нет спорных территорий, так как они никогда не входили в состав Азербайджана, поэтому формулировка “спорная территория” неверна. Понятие “спорная территория” применимо в случае озер Ал, на которые Республика Армения может отстаивать свои права. Эти озера в обход закона были переданы Советскому Азербайджану в 1920-1930-х годах. “Некоторые районы к востоку от Капана, также к востоку от Шурнуха к Кашатагу (бывший Кубатлу в бывшем Советском Азербайджане) были переданы Азербайджану по решению советских центральных властей без учета многочисленных жалоб и возражений Советской Армении, также могут считаться спорной территорией”, - пояснил Тарон Ованнесян.

Группы азербайджанских войск продвинулись вглубь территории Республики Армения и на нескольких участках Гегаркуника, которые также никогда не входили в состав Азербайджана.

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