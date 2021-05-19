При крушении самолета в Белоруссии погибли два летчика
15:29, 19 Май, 2021
Два летчика погибли при крушении самолета под Барановичами в Белоруссии, других жертв и разрушений нет. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду пресс-служба министерства обороны республики.
"Под Барановичами потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130… К сожалению, оба летчика погибли", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что других жертв нет, разрушений тоже нет.
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