Антарктиде откололся самый большой в мире айсберг

Гигантский айсберг откололся от шельфового ледника Ронне в море Уэдделла на западе Антарктиды. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом в среду сообщило Европейское космическое агентство (ЕКА).

"Площадь айсберга, получившего обозначение А-76, составляет около 4 320 кв. км, что в настоящее время делает его самым большим в мире. Айсберг имеет длину около 170 км и ширину 25 км. По размерам он немного превышает испанский остров Мальорка", - говорится в сообщении на сайте ЕКА.

Айсберг был обнаружен Британской антарктической службой на недавних изображениях, сделанных с помощью европейского спутника наблюдения Земли Sentinel-1.

По данным агентства, предыдущий рекорд принадлежал айсбергу А-32А площадью 3 880 кв. км, расположенному также в море Уэдделла.