Индия призвала Азербайджан вывести свои войска с территории Армении и воздерживаться от провокаций

Индия обеспокоена ситуацией на армяно-азербайджанской границе. Как сообщает Арменпресс, об этом в ответ на запросы СМИ относительно ситуации на армяно-азербайджанской границе заявил пресс-секретарь МИД Индии.

“Нарушение границы в результате передвижения войск может дестабилизировать ситуацию и привести к возобновлению боевых действий. Мы призываем нарушившую сторону немедленно вывести свои вооруженные силы и прекратить любые дальнейшие провокации”, - ответил пресс-секретарь, согласно официальному сайту министерства.

Он подчеркнул, что Индия всегда выступала за мирное урегулирование двусторонних споров политическими и дипломатическими средствами. “Мир и стабильность в регионе Южного Кавказа необходимы для обеспечения региональной безопасности”, - сказал он.

12 мая группы военнослужащих ВС Азербайджана пересекли государственную границу Республики Армения и предприняли действия по окружению озера Сев Лич. Вооруженные силы Армении ответили действиями тактического характера. В результате тактических контратак армянских Вооруженных сил азербайджанцы, дислоцировавшиеся на некоторых прилегающих к озеру участках, покинули оккупированные территории. Военнослужащие Вооруженных сил Азербайджана по-прежнему находятся на некоторых участках Сюникской и Гегаркуникской областей в пределах государственных границ Республики Армения. Для разрешения ситуации ведутся переговоры.