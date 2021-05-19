Демаркация без зоны безопасности станет причиной новых нарушений прав напряженности: Омбудсмен

Защитник прав человека Армении Арман Татоян выступил с заявлением, в котором говорится, что демаркация границы с Азербайджаном без создания зоны безопасности не только не гарантирует защиту прав граждан Республики Армения и особенно жителей приграничных территорий Армении, но и вызовет новые нарушения прав и новую напряженность. Арменпресс представляет заявление Защитника прав человека Армении.

“Как Защитник прав человека Республики Армения, я предупреждаю власти Республики Армения, что только демаркация границы с Азербайджаном без создания зоны безопасности не только не обеспечит права граждан и особенно жителей приграничных территорий, но вызовет новые нарушения прав и новую напряженность, так как еще есть эти условия:

1) Власти Азербайджана не только не остановили, но и углубили политику ненависти к армянам и фашизма в отношении всего населения Армении, всего армянского народа;

2) По такому же принципу президент Азербайджана постоянно говорит языком угроз в адрес нашей страны и всего населения;

3) Власти Азербайджана сознательно продолжают причинять душевные страдания семьям пленных и без вести пропавших армянских военнослужащих, нарушают права пленных, не сообщая об их реальном количестве и не возвращая их на родину;

4) Реальная опасность повторения зверств азербайджанцев против мирных жителей и военнослужащих армянской стороны во время войны не устранена, и никто не несет ответственности за случившееся;

5) Военнослужащие азербайджанских вооруженных сил незаконно находятся на суверенной территории Республики Армения, в областях Гегаркуник и Сюник, нарушая спокойствие армянского населения;

6) В окрестностях сел Гегаркуника и Сюника азербайджанские вооруженные силы продолжают грубо нарушать права жителей приграничных районов РА (угрозы демонстрацией оружия жителям сел, пастухам, людям, лишенным доступа к своим землям, пастбищам, регулярные перестрелки возле села Республики Армения и др.);

7) На дорогах между Сюникскими общинами зафиксированы грубые нарушения прав и провокации (забрасывание камнями гражданского автомобиля жителя Армении на дороге из Гориса в Капан, избиение пастуха из Аравуса, перекрытие дороги из Капана в село Чакатен и другие инциденты). Размещение азербайджанских знаков и флагов и военных на этих дорогах постоянно нарушает права граждан Республики Армения (психологическое напряжение и запугивание, ограничение свободного передвижения людей и т. д.).

Особое примечание: Демаркация имеет принципиальное значение для любой страны. Это также и гарантия прав человека.

Но демаркация может длиться годы, если не десятилетия, и пока есть все перечисленные условия, актуальность реального обеспечения прав приграничных жителей Республики Армения, граждан Республики Армения требует создания зоны безопасности на всех участках границы с Азербайджаном вокруг Гегаркуника и Сюника.

То есть демаркация может проводиться после создания зоны безопасности или хотя бы параллельно с этим.

Для восстановления нарушенной нормальной жизни и прав граждан Республики Армения и, в первую очередь, жителей приграничья, Вооруженные силы Азербайджана, флаги и надписи должны быть удалены из окрестностей сел Республики Армения и с дорог между общинами.

В противном случае сам по себе процесс демаркации не приведет к достижению поставленной цели, включая и защиту прав человека.

В этом случае проведение лишь демаркации будет сопровождаться новыми нарушениями прав граждан Республики Армения и особенно приграничных жителей и напряжением в обществе.

Это, в свою очередь, подорвет перспективы мира и безопасности в регионе”.