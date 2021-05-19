Бюраканская обсерватория создаст Центр ценностей ЮНЕСКО

Бюраканская обсерватория планирует создать Центр ценностей ЮНЕСКО.

Как передает Арменпресс, об этом на встрече с журналистами 19 мая сообщил директор обсерватории Арег Микаелян.

Он напомнил, что в Международном регистре программы ЮНЕСКО “Память мира” (Memory of the World International Register) зарегистрирован Бюраканский спектральный обзор, осуществленный всемирно известным астрономом Бениамином Маргаряном.

“Фотопластинки этого обзора настолько ценны своей информацией, они настолько уникальны, что ЮНЕСКО приняла нашу заявку. Это единственная научная ценность Армении в ЮНЕСКО.

Оказывается, что в мире не так много ценностей науки, которые входят в списки Международного регистра”, - подчеркнул Микаелян.

По словам директора, если мы будем работать в этом направлении, у нас в ЮНЕСКО могут быть еще сотни проектов. “Одно дело - иметь, другое дело - представить это. Нужен проект. Например, в области астрономии мы могли бы представить петроглифы, которые являются уникальными ценностями, наш календарь и другие вещи”, - сказал Арег Микаелян.

Он также рассказал о сотрудничестве с всемирно известными учеными, добавив, что недавно для участия во внутренних семинарах обсерватории были приглашены и зарубежные партнеры.

“Две недели назад в семинаре участие принял лауреат Нобелевской премии астрофизик Райнхард Генцель, еще один нобелевский лауреат уже зарегистрирован, и выступит в июне. Выступят генеральный директор Европейской южной обсерватории Ксавье Барконс и другие известные ученые”, - сказал Микаелян и добавил, что они очень хотят основать музей астрономии, однако для этого нужны серьезные финансовые средства, которых на данный момент нет.

Анжела Амбарцумян