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AFP: страны ЕС договорились разрешить въезд полностью вакцинированным туристам

AFP: страны ЕС договорились разрешить въезд полностью вакцинированным туристам

Государства - члены Евросоюза достигли соглашения о разрешении въезда на территорию сообщества полностью вакцинированных туристов. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в среду Agence France-Presse со ссылкой на источники в ЕС.

Как ожидается, тема открытия границ и связанных с ней сертификатов о вакцинации должна стать одной из главных на экстренном саммите глав государств и правительств Евросоюза 25 мая.


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