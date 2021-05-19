Азербайджанская сторона не явилась на переговоры: Министерство обороны Армении
14:21, 19 Май, 2021
Азербайджанская сторона не явилась на переговоры по разрешению ситуации, сложившейся вследствие провокации ВС Азербайджана на армяно-азербайджанской границе.
Азербайджанцы не пришли на переговоры, назначенные на 14:00 19 мая. Как передает Арменпресс, об этом сообщило Министерство обороны Армении.
“Как мы ранее сообщали, сегодня, 19 мая, в 14:00 должны были быть продолжены переговоры по мирному разрешению ситуации, сложившейся в результате провокации азербайджанских ВС на армяно-азербайджанской границе. Несмотря на заранее достигнутую договоренность, азербайджанская сторона не явилась на переговоры”, - говорится в сообщении МО Армении.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен