Наша цель - быть привлекательным работодателем: долгосрочные программы “Evolution” в Армении

Интервью с Якобом Классоном, руководителем филиала “Evolution” в Армении. Компания “Evolution”, ведущий B2B-разработчик в международной индустрии онлайн-игр, недавно объявила об открытии студии прямых трансляций и в Ереване. В интервью Джейкоба Классона мы раскрыли историю развития и планы компании в Армении.

- Какова история “Evolution”? С чего все началось и каковы основные достижения этой организации?

- “Evolution” - шведская компания, основанная в 2006 году с целью переноса опыта казино в онлайн-среду. “Evolution” работает исключительно как провайдер операторов онлайн-казино, компания ничего напрямую не продает клиентам/игрокам, все денежные операции осуществляются через операторов. В этом году мы отмечаем 15-летие своей деятельности, доказывая свою роль новатора и лидера отрасли, включая и создание в 2012 году совершенно новой категории продуктовых предложений и многочисленные примеры успешного внедрения новых комбинаций игровых технологий.

- Какие у Вас планы в Армении?

- Наши программы, связанные с Арменией, долгосрочные. Учитывая растущий мировой спрос на наши услуги, мы ожидаем, что наш офис в Ереване станет частью этого спроса. Выйдя на армянский рынок, “Evolution” создаст 100 рабочих мест начального уровня для местной молодежи в Ереване и его окрестностях. Наша цель - быть привлекательным работодателем, предлагая нашу корпоративную культуру, динамичную рабочую среду и льготы и постоянное увеличение количества рабочих мест, которые мы предлагаем на местном рынке.

Информацию о вакансиях Вы можете найти на армянских карьерных платформах, на странице Evolution в Facebook, в разделе нашего сайта карьера: https://www.evolution.com/careers/armenia/

Полный текст интервью на армянском языке читайте на сайте armenpress.am по адресу: