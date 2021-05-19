Елизавета II понесла вторую утрату после смерти принца Филиппа

Умер один из щенков корги по кличке Фергюс, подаренный королеве Великобритании Елизавете II во время болезни ныне покойного супруга принца Филиппа. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Hello.

Фергус был смесью таксы и корги, его назвали в честь покойного дяди королевы.

Сообщение о смерти собаки появилось после того, как стало известно о намерении Елизаветы II уехать в свою резиденцию, замок Балморал в Шотландии, чтобы продолжать соблюдать траур по покойному супругу, отмечает "Газета.ru".

Мужа королевы Великобритании похоронили 17 апреля в часовне святого Георгия в Виндзорском замке. После кончины самой Елизаветы II принца Филиппа перезахоронят в мемориальной часовне Георга VI вместе с телом монаршей особы.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Елизавета II ответила на "добрые слова сочувствия" после смерти мужа.