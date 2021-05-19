В сравнении с прошлым годом вклады увеличились на 4,9%

В первом квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года общие вклады в банках Армении увеличились на 4,9%.

Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции сообщил исполнительный директор Союза банков Армении Сейран Саргсян.

“В первом квартале 2021 года общие вклады сократились примерно на 7 млрд драмов, или на 0,2%. По сравнению с 31 марта 2020 года они увеличились на 173 млрд драмов или на 4,9%.

В начале 2020 года, в январе, феврале, марте, мы видели, что объем вкладов продолжал расти, а затем, когда началась эпидемия, наблюдалось некоторое снижение. В мае, когда было принято решение, понятнее стало, как будет преодолеваться пандемия, объем депозитов стал увеличиваться, превысив даже объем в начале года. Максимальный объем был зафиксирован в августе, а после начала войны в сентябре-ноябре произошло небольшое понижение. В конце года, после войны, эти вклады вернулись в банки”, - сказал Саргсян.

По его словам, уменьшилась сумма вкладов иностранных граждан.

“Объем вкладов резидентов в первом квартале увеличился на 119 млрд драмов или 4,4%, а по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - на 253 млрд драмов или 9,9%. В случае нерезидентов картина несколько иная: в первом квартале 2021 года их вклады уменьшились примерно на 126 млрд драмов, а по сравнению с 31 марта 2020 года - на 81 млрд драмов”, - сказал Саргсян.

Он отметил, что эта тенденция наблюдается не только в Армении, но и во всем мире, что связано и с пандемией COVID-19.