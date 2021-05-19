До начала демаркации азербайджанцы должны покинуть суверенную территорию Армении: Армен Григорян

В ответ на предложение России содействовать началу работ по делимитации и демаркации границы, Республика Армения подчеркнула необходимость вывода азербайджанских военнослужащих с суверенной территории Армении до начала подобных работ, после чего будут созданы условия для подобных обсуждений.

Об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, представляя по просьбе Арменпресс подход Армении к предложению РФ содействовать началу работы по делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном.

“18 мая с российской стороны было получено предложение о начале работ по делимитации и демаркации границы между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой. В ответ на это армянская сторона подчеркнула необходимость вывода азербайджанских военнослужащих с суверенной территории Республики Армения перед проведением подобных работ, после чего будут созданы условия для подобных обсуждений. Мы высоко оцениваем усилия российской стороны по содействию разрешению сложившейся ситуации, выражению готовности продолжать тесное сотрудничество, в то же время подчеркиваем, что полноценное сохранение территориальной целостности для Республики Армения не может быть предметом обсуждения.

Констатируем, что последние действия азербайджанской стороны явно направлены на невыполнение своих обязательств по заявлениям 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, подписанным руководителями Армении, России и Азербайджана”, - отметил Армен Григорян.

12 мая группы военнослужащих ВС Азербайджана пересекли государственную границу Республики Армения и предприняли действия по окружению озера Сев Лич. Вооруженные силы Армении ответили действиями тактического характера. В результате тактических контратак армянских Вооруженных сил азербайджанцы, дислоцировавшиеся на некоторых прилегающих к озеру участках, покинули оккупированные территории. Военнослужащие Вооруженных сил Азербайджана по-прежнему находятся на некоторых участках Сюникской и Гегаркуникской областей в пределах государственных границ Республики Армения. Для разрешения ситуации ведутся переговоры.