Банковская система в первом квартале текущего года обеспечила прибыль почти в 20 млрд драмов

По состоянию на первый квартал 2021 года банковская система обеспечила прибыль в размере 19,4 млрд драмов.

Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции сообщил исполнительный директор Союза банков Армении Сейран Саргсян.

“Этот показатель по сравнению с первым кварталом 2020 года снизился на 3,9 млрд драмов, или на 16,9%”, - отметил Саргсян.