21 и 22 мая ожидается аномальная жара

В Армении 21 мая ожидается историческое метеорологическое явление. Вследствие проникновения теплой волны тропического воздуха из арабских пустынь температура воздуха на всей территории республики с 19 мая по 21 мая повысится на 5-7 градусов, достигнув 21 мая рекордных показателей.

Об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга.

Отмечается, что, в частности, в Араратской долине и в Ереване в мае самая высокая температура воздуха была отмечена в 1999 г. и в третьей декаде мая 2020 года - + 35,1... + 35,3 градуса, однако, согласно прогнозам, в этом году 21 мая температура воздуха повысится до + 36 ... + 37 градусов.

В указанные дни температура воздуха на всей территории республики будет выше климатической нормы на 8-10 градусов.

Температура начнет снижаться с 23 мая, что будет сопровождаться кратковременными дождями грозового характера.