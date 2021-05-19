В Европарламенте на голосование будет поставлена резолюция, подтверждающая признание Геноцида армян

Отчет по Турции в Европарламенте будет поставлен на голосование 19 мая. В нем подтверждается призыв Европарламента к признанию Геноцида армян. Турции также настоятельно рекомендуется воздерживаться от антиармянской пропаганды и языка вражды и полноценно соблюдать свои обязательства по защите армянской культуры.

В отчете также содержится несколько ссылок на негативную роль Турции в нагорно-карабахском конфликте. Об этом Арменпресс сообщили в посольстве Республики Армения в Бельгии.

“19 мая Европарламент в своем докладе по Турции подтвердил свой призыв к признанию Геноцида армян. Турции также настоятельно рекомендуется воздерживаться от антиармянской пропаганды и языка вражды и полностью соблюдать свои обязательства по защите армянской культуры.

В отчете также содержится несколько ссылок на негативную роль Турции в нагорно-карабахском конфликте.

Осуждается факт того, что вместо призыва прекращения боевых действий и возобновления мирных переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ, Турция безоговорочно поддерживала военные действия Азербайджана, вела провокационную риторику, разжигала эскалацию напряженности;

Осуждается и переброска Турцией иностранных боевиков из Сирии и из других мест в Нагорный Карабах, что подтверждают сопредседатели Минской группы ОБСЕ;

Турции еще раз настоятельно рекомендуется воздерживаться от любых действий или риторики, которые могут привести к эскалации напряженности на Южном Кавказе, способствовать международному диалогу и мирному процессу в рамках Минской группы ОБСЕ;

Строго осуждается перемещение боевиков и наемников из групп джихадистов, расположенных в Северной Сирии, в Ливию и в зону карабахского конфликта;

Содержится призыв к правительству Турции защищать права проживающих в Турции этнических и религиозных меньшинств, в том числе и граждан армянского происхождения и христиан, и незамедлительно принять всеобъемлющее законодательство, запрещающее дискриминацию;

ЕС и страны-члены ЕС призывают изучить возможность включения экстремистского движения “Серые волки” в список террористических организаций и запретить деятельность его отраслевых структур в странах ЕС;

Внимательно следить за их деятельностью и противодействовать их возможному влиянию, которое представляет угрозу, в частности, для граждан армянского, курдского и греческого происхождения и для всех лиц, считающегося данной организацией инакомыслящими.

Голосование по докладу состоится сегодня вечером”,-говорится в сообщении посольства.