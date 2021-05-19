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Лавров и Блинкен обсудят ближневосточное урегулирование, заявил Рябков

Лавров и Блинкен обсудят ближневосточное урегулирование, заявил Рябков

Тема ближневосточного урегулирования будет одной из главных на сегодняшней встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы контактируем с их спецпредставителем по ближневосточному урегулированию, господином Амром. Это происходит достаточно интенсивно. Кроме того, идут на других уровнях обсуждения. Само собой разумеется, что эта тема среди главных на сегодняшней встрече Лаврова с Блинкеном. На следующей неделе эти обсуждения тоже будут продолжены, но пока мне нечего сказать на эту тему", - сказал он журналистам.

 


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