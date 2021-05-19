От наблюдения за предвыборной кампанией до медиа-мониторинга: Мерфи о наблюдательской миссии

Наблюдательская миссия БДИПЧ/ОБСЕ на внеочередных парламентских выборах в Армении будет следить за правовым, законодательным полем, применением механизмов, работой избирательных органов и соответствующих государственных органов, а также за ходом предвыборной кампании.

Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции в Ереване в связи с началом работы миссии информировал руководитель наблюдательской миссии БДИПЧ/ОБСЕ Оуэн Мерфи.

Оуэн Мерфи сообщил, что их миссия находится в Армении по официальному приглашению властей, чтобы проследить, насколько Армения, являясь страной-участницей организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, выполняет взятые на себя обязательства.

Миссия состоит из 11 международных экспертов, которые представляют 9 государств-участников ОБСЕ и будут работать в Ереване. Мы также просили, чтобы государства-участники ОБСЕ прислали 24 долгосрочных наблюдателя, которые приступят к работе в стране уже 26 мая. Мы также планируем попросить у государств-участников ОБСЕ прислать в Армению 250 краткосрочных наблюдателей, которые будут наблюдать за процессом выборов в день выборов”, - сказал глава миссии.

Однако возможность отправки краткосрочных наблюдателей зависит от ситуации, связанной с пандемией, включая и ограничения на въезд и выезд, которые будут в регионе ОБСЕ, а также в медицинских учреждениях в Армении.

“Наша миссия заключается в оценке, насколько выборы соответствуют стандартам демократических выборов и международным обязательствам, взятым в этом отношении. Это подразумевает обязательства, взятые на себя всеми государствами-членами ОБСЕ, и соблюдение национального законодательства. Наблюдатели будут следить за законодательной базой, ее реализацией, а также за ходом предвыборной кампании, работой избирательных органов, соответствующих государственных органов, включая и вопросы регистрации избирателей и урегулирования избирательных споров. Мониторинг СМИ будет неотъемлемой частью этой мониторинговой миссии”, - сказал Мерфи.

В день выборов миссия объединит свои усилия с усилиями делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ. В ходе работы миссия опубликует промежуточный отчет, а на следующий день после выборов состоится пресс-конференция, в ходе которой будет представлено заявление о предварительных выводах и результатах. По окончании избирательного процесса примерно через 2 месяца будет опубликован итоговый отчет, в котором будут подведены итоги наблюдения за всем избирательным процессом.

Внеочередные парламентские выборы в Армении состоятся 20 июня.