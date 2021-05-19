Я не могу предполагать, что может произойти: Мерфи о влиянии напряженности на границе на выборы

Глава наблюдательской миссии БДИПЧ/ОБСЕ Оуэн Мерфи затронул вопрос о возможном влиянии напряженности на границе на проведение внеочередных парламентских выборов.

Как сообщает Арменпресс, на пресс-конференции, он отвечая на вопрос о том, как пройдут выборов при напряженной ситуации на границе, какие препятствия могут возникнуть, Мерфи отметил, что они пока второй день в Армении.

“Мы будем рассматривать происходящие процессы с момента нашего приезда в Армению до дня выборов и после выборов. В частности, мы рассмотрим, как в Армении реализуются требования законодательства. Мы будем наблюдать, насколько Армения, будучи государством-членом ОБСЕ, выполняет взятые на себя обязательства и обязательства в избирательном процессе. Посмотрим на этот процесс. Я не могу предполагать, что может произойти. Команда здесь, мы работаем”, - сказал глава миссии.

Внеочередные парламентские выборы в Армении состоятся 20 июня.

12 мая группы военнослужащих ВС Азербайджана пересекли государственную границу Республики Армения и предприняли действия по окружению озера Сев Лич. Вооруженные силы Армении ответили действиями тактического характера. В результате тактических контратак армянских Вооруженных сил азербайджанцы, дислоцировавшиеся на некоторых прилегающих к озеру участках, покинули оккупированные территории. Военнослужащие Вооруженных сил Азербайджана по-прежнему находятся на некоторых участках Сюникской и Гегаркуникской областей в пределах государственных границ Республики Армения. Для разрешения ситуации ведутся переговоры.