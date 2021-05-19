На время прекратится подача газа по некоторым адресам района Эребуни и села Лчашен

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью проведения плановых работ 20-го мая с 10:00 до 16:00 будет прекращена подача газа многоквартирных домов 1, 1/1, 1/2 по улице Хахах Дони административного района Эребуни города Ереван, с 10:00 до 18:00 газопотребителей части села Лчашен Гегаркуникской области.

“Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении, распространенном компанией “Газпром Армения”.