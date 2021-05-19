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В Нью-Йорке начали уголовное расследование в отношении компании Трампа

В Нью-Йорке начали уголовное расследование в отношении компании Трампа

 Генеральная прокуратура Нью-Йорка проинформировала организацию экс-президента США Дональда Трампа Trump Organization о том, что расследование в отношении нее теперь носит уголовный характер, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Мы проинформировали Trump Organization о том, что наше расследование в отношении этой организации больше не носит чисто гражданского характера. В настоящее время мы активно расследуем деятельность Trump Organization в уголовном ключе вместе с окружным прокурором Манхэттена", - заявил CNN Фабьен Леви, пресс-секретарь генпрокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс.

Расследование генеральной прокуратуры Нью-Йорка в отношении Trump Organization ведется с 2019 года. Ранее окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс заявлял, что ведет криминальное расследование финансовых дел Трампа с целью раскрытия потенциальных нарушений им законов штата. Офис Вэнса изучает миллионы страниц документов, которые включают налоговые декларации Трампа.

Бывший президент ранее отрицал какие-либо нарушения и заявлял о "политически мотивированном преследовании". Он также называл расследование окружного прокурора Манхэттена политической "охотой на ведьм".

 


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