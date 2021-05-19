По состоянию на 11:00 19 мая в Армении подтверждено 229 новых случаев COVID-19, 286 заболевших вылечились, есть 11 летальных исходов.

За последние сутки проведено 3 591 тестов. Всего проведено 1 046 412 тестов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 221 368 случаев COVID-19, 209 508 из которых вылечились, есть 4 357 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 6 436 пациентов.

В предыдущий день зафиксировано 3 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 1 067.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля 2021 года.