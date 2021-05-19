Единственное разумное решение для азербайджанцев - возвращение на исходные позиции: МО Армении

Ситуация, сложившаяся на границе, после провокаций, совершенных 12 и 13 мая ВС Азербайджана на некоторых пограничных участках Сюникской и Гегаркуникской областей, по состоянию на утро 19 мая, существенных изменений не претерпела. Как передает Арменпресс, Министерство обороны Армении распространило об этом сообщение.

“На всех направлениях провокационных действий Азербайджана и территории, и азербайджанские военные, и возможные пути их обеспечения продолжают находиться под полным контролем армянских сил. Более того, в предыдущие два дня на этой территории были дислоцированы дополнительные подразделения ВС Республики Армения, которые полностью лишили азербайджанцев возможности даже теоретически предпринимать какие-либо действия, оставив для них единственно разумное решение - возвращение на исходные позиции.

Тем не менее, переговоры по мирному урегулированию еще продолжаются. Министерство обороны Армении надеется, что они дадут желаемый результат, и сложившаяся ситуация разрешится мирным путем. В то же время, как уже было заявлено, в случае не разрешения ситуации в разумные сроки вооруженные силы Республики Армения оставляет за собой право урегулировать проблему другим путем, в том числе и силовым”, - говорится в сообщении МО Армении.