Началось заседание Совета министров ИД ОДКБ: в повестке и ситуация на армяно- азербайджанской границе

В Душанбе началось заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ в узком составе. Об этом сообщает пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Как передает Арменпресс, согласно повестке заседания, министры иностранных дел ОДКБ в числе других вопросов обсудят и ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ впервые после пандемии проходит не в онлайн формате.

Министры иностранных дел России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана обменяются мнениями о международной ситуации и перспективах ее развития, о ее возможном влиянии на безопасность государств-членов структуры.

Кроме ситуации на границе Армении и Азербайджана, главы внешнеполитических ведомств государств-членов ОДКБ обсудят также вопросы палестино-израильского кризиса и напряженности на границе Киргизии и Таджикистана.