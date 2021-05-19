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Лавров пообещал Таджикистану бесплатные поставки "Спутника V"

Лавров пообещал Таджикистану бесплатные поставки "Спутника V"

Таджикистан получит российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" безвозмездно, об этом договорились президенты двух стран, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров после переговоров с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

"Говорили и о совместной работе по борьбе с коронавирусной инфекцией, включая поставки Таджикистану на безвозмездной основе нашей вакцины "Спутник V", о которых договорились наши президенты 8 мая", - сказал он.

Президенты Владимир Путин и Эмомали Рахмон встретились 8 мая в Москве. 9 мая Рахмон присутствовал на Параде Победы, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

 


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