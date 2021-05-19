Спортсмены, участвующие в Олимпийских играх не будут общаться с местными жителями

Спортсмены, участвующие в XXXII Олимпийских играх не будут общаться с местными жителями. Как сообщает Арменпресс, об этом информирует правительство Японии. Чтобы предотвратить распространение инфекции, спортсменам не будет разрешено общение с местными жителями.

24 марта 2020 года стало известно, что XXXII летние Олимпийские игры в Токио перенесены. Олимпийские игры сохранили свое название – “Токио-2020”. Они начнутся 23 июля 2021 года и завершатся 8 августа.

Армения пока имеет 8 олимпийских путевок, которые завоевали гимнаст Артур Давтян, борцы греко-римского стиля Артур Алексанян, Карапет Чалян, Армен Меликян, Карен Асланян, борцы вольного стиля Арсен Арутюнян, Вазген Теванян и боксер Корьюн Согомонян.