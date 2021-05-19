В разрешении армяно-азербайджанской пограничной ситуации Россия готова выступить посредником

Российская Федерация предложила содействовать началу процесса демаркации армяно-азербайджанской границы. Как сообщает Арменпресс, об этом министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил на пресс-конференции 19 мая в Душанбе.

Глава МИД России сообщил, что 18 мая в неформальной обстановке началась работа глав МИД ОДКБ, в ходе встречи они рассмотрели просьбу армянских партнеров, в соответствии с которой обсудили отношения между Ереваном и Баку.

“Согласно предварительной договоренности со сторонами, Российская Федерация предложила содействовать началу делимитации и демаркации, а также инициировать создание армяно-азербайджанской комиссии, в которой Россия может участвовать в качестве советника и посредника”, - сказал Лавров.

12 мая группы военнослужащих ВС Азербайджана пересекли государственную границу Республики Армения и предприняли действия по окружению озера Сев Лич. Вооруженные силы Армении ответили действиями тактического характера. В результате тактических контратак армянских Вооруженных сил азербайджанцы, дислоцировавшиеся на некоторых прилегающих к озеру участках, покинули оккупированные территории. Военнослужащие Вооруженных сил Азербайджана по-прежнему находятся на некоторых участках Сюникской и Гегаркуникской областей в пределах государственных границ Республики Армения. Для разрешения ситуации ведутся переговоры.