Главный судья чемпионата по легкой атлетике не доволен результатами

Главный судья чемпионата Армении по легкой атлетике Тигран Симонян не доволен количеством участников соревнований.

“Пандемия COVID-19 оказала на спорт значительное влияние. Наши ожидания от этого чемпионата не оправдались, мы ждали лучших результатов”, - как передает Арменпресс, заявил Симонян журналистам. По его словам, спортсмены, боровшиеся за путевки на Олимпийские игры, не готовы полностью, об этом говорят зарегистрированные ими результаты.

На городском стадионе Арташата стартовал чемпионат Армении по легкой атлетике. Ведущий тройной прыгун Армении Леон Агасян хотя и стал лучшим в своем виде (16,62 метра), но не смог выполнить норму Олимпийских игр. Манук Манукян (50,28 метра) - сильнейший в метании диска, Мариам Мкртчян (40,10 метра) - сильнейшая в метании копья, Манук Манукян - сильнейший и в толкании ядра (14, 71 метра).

В беговых видах золотыми медалистами стали Милена Григорян (400 м/1.03.0), Рафик Оганян (400 м/49.7), Лиана Мартиросян (3000 м/11.55.0), Ерванд Мкртчян ( 1500 м/401.3), Давид Кущян (110 м/16.7), Мелине Адамян ( 100 м/15.1), Эллада Алавердян (800 м/2.17.7), Яна Саркисян (100 м/12.0), Размик Мкртчян (100 м/10,3).