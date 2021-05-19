Радикалы из Газы за ночь выпустили 50 ракет по Израилю

Палестинские радикалы из сектора Газа за 12 часов, с 19:00 мск 18 мая до 07:00 мск 19 мая, выпустили по территории Израиля не менее 50 ракет, 10 разорвались на территории самого анклава, не перелетев границы. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"С 19:00 [совпадает с московским] до 07:00 было зафиксировано 60 запусков ракет из сектора Газа по территории Израиля. Порядка 10 ракет упали в секторе Газа", - говорится в заявлении армии. По подсчетам военных, с 10 мая, когда началась израильская операция по подавлению ракетного огня радикалов, из палестинского анклава было выпущено всего не менее 3 750 ракет, 550 из них упали в самом палестинском анклаве, около 90% были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

Палестинские радикальные группировки в секторе Газа и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным Минздрава Палестины, число погибших достигло 237, из них 217 - в Газе, включая более 60 детей и 36 женщин. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.