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Посольство РФ в Непале организовало вывоз граждан России из Катманду

Посольство РФ в Непале организовало вывоз граждан России из Катманду

Посольство России в Непале совместно с представительством Россотрудничества в стране и "Аэрофлотом" организовало рейс по вывозу граждан России и других стран из Непала. Как передает Арменпресс, об этом сообщает МИД России на своей странице в фейсбуке.

"Благодаря усилиям российских дипломатов 18 мая из международного аэропорта Трибхуван вылетел вывозной борт "Аэрофлота" по маршруту Катманду - Москва с 253 пассажирами на борту, из которых 219 - граждане России", - говорится в сообщении.

Помимо граждан России среди эвакуированных были граждане Белоруссии, Казахстана, Украины и других государств, среди эвакуированных известный украинский альпинист Сергей Бершов.

Ранее 6 мая Непал закрыл международное авиасообщение в связи с ростом в стране заболеваемости коронавирусом. Ограничения действуют до 31 мая.

В прошлом году посольство уже имело опыт по эвакуации, содействовало заселению граждан России в гостиницы и организовывало им бесплатное питание, договариваясь с ресторанами.


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