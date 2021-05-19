На территории Армении все дороги проходимы
МЧС Армении сообщает, что на территории Армении все автодороги проходимы.
О Ларсе
Согласно информации, полученной из Департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
12:43, 24.03.2021
Тюрколог об отношениях между Арменией и Турцией
15:50, 14.01.2021
Армения должна сломить представленную Азербайджаном ложную повестку: Ара Казарян
- 11:53 На время прекратится подача газа по некоторым адресам района Эребуни и села Лчашен
- 11:46 В Нью-Йорке начали уголовное расследование в отношении компании Трампа
- 11:41 В Армении подтверждено 229 новых случаев COVID-19, 286 заболевших вылечились
- 11:10 Единственное разумное решение для азербайджанцев - возвращение на исходные позиции: МО Армении
- 11:09 Началось заседание Совета министров ИД ОДКБ: в повестке и ситуация на армяно- азербайджанской границе
- 10:58 Лавров пообещал Таджикистану бесплатные поставки "Спутника V"
- 10:43 Спортсмены, участвующие в Олимпийских играх не будут общаться с местными жителями
- 10:40 В разрешении армяно-азербайджанской пограничной ситуации Россия готова выступить посредником
- 10:37 Радикалы из Газы за ночь выпустили 50 ракет по Израилю
- 10:35 Главный судья чемпионата по легкой атлетике не доволен результатами
- 10:33 Посольство РФ в Непале организовало вывоз граждан России из Катманду
- 10:28 На территории Армении все дороги проходимы
- 09:56 Около 40 человек погибли из-за циклона "Тауктае" в Индии
- 09:45 Теорема Мергеляна, или самый молодой доктор наук
- 09:30 Газета “Айастани Анрапетутюн”: Армянский фактор диаспоры нуждается в полноценном использовании
- 09:15 Газета “Айастани Анрапетутюн”: Также, и проявление водного террора
- 09:03 В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,6
- 09:00 Среди туристов, посетивших Армению, больше было граждан России, Ирана и Грузии
- 08:47 Европейские индексы - 18-05-21
- 08:46 Американские индексы снизились - 18-05-21
- 08:45 Цены на цветные металлы - 18-05-21
- 08:44 Цены на драгоценные металлы - 18-05-21
- 08:43 Цены на нефть снизились - 18-05-21
- 18.05-21:35 Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно спокойная: МО Армении
- 18.05-21:28 Азербайджан лоббирует против обсуждения в ЕП вопроса о военнопленных: замдиректора Le Figaro
19:37, 14.05.2021
Просмотрели 1530 раз Пашинян обратился к РФ с просьбой о военной помощи
22:53, 13.05.2021
Просмотрели 1516 раз Армения обратилась в ОДКБ: Каковы дальнейшие шаги по уставу организации?
00:21, 13.05.2021
Просмотрели 1396 раз Действия Азербайджана - это посягательство на суверенную территорию Армении: Пашинян о ситуации в Сюнике
15:36, 13.05.2021
Просмотрели 1109 раз Виктор Биягов на заседании МГ ОДКБ представил провокационные действия Азербайджана
20:29, 14.05.2021
Просмотрели 1020 раз Франция готова в случае необходимости оказать военную помощь: Пашинян