По меньшей мере 38 человек погибли за минувшие двое суток на западе Индии из-за шквалистого ветра и мощных ливней, которые принес мощный тропический циклон "Тауктае". Как сообщает в среду информационное агентство PTI со ссылкой на местные власти, не менее 13 человек погибли в штате Гуджарат, еще не менее 17 - в штате Махараштра. Ранее сообщалось о восьми погибших в штате Карнатака, передает Арменпресс.

Циклон, зародившийся в конце минувшей недели в Аравийском море в районе Лакшадвипских островов у юго-западного побережья Индии, в воскресенье и понедельник прошел вдоль западного побережья Индостана, принеся с собой мощные ливни и ветер скоростью 155-165 км/ч порывами до 190 км/ч. Во вторник ночью циклон подошел к штату Гуджарат и начал наступать на сушу, постепенно снижая интенсивность.

Как сообщил в среду журналистам главный министр Гуджарата Виджай Рупани, более 16 тыс. домов были повреждены, более 40 тыс. деревьев и более 70 тыс. электрических столбов и мачт линий электропередачи были повалены штормовым ветром, 5 951 деревня осталась без электроэнергии.

В Махараштре предварительная оценка выявила частичные повреждения более 11 тыс. домов. Разрушения отмечены и в штатах Карнатака и Гоа. Власти продолжают сбор информации о пострадавших и разрушениях.

В настоящее время "Тауктае" из "очень жестокого циклонного шторма" ослаб до состояния "циклонный шторм" и движется на северо-восток от побережья Гуджарата, неся с собой сильные ливни.