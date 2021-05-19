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Европейские индексы - 18-05-21

Европейские индексы - 18-05-21

МОСКВА, 19 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 18 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.07% и составил 15386.58 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.21% и составил 6353.67 пункта, британский FTSE вырос на 0.02% и составил 7034.24 пункта, а российский RTSI вырос на 1.48% и составил 1574.32 пункта.


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