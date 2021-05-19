Цены на цветные металлы - 18-05-21

ЛОНДОН, 19 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 18 мая были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 2479.00 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 10283.50 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 2195.50 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 17728.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 29884.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 2974.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 30424.00 долларов США, цена на кобальт снизилась на 1.01% и составила 43650.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.