Среди туристов, посетивших Армению, больше было граждан России, Ирана и Грузии

В первом квартале этого года Армению посетили 86 524 туриста, что по сравнению с 307 590 в январе-марте 2020 года меньше на 71,9%. Об этом, как сообщает Арменпресс, свидетельствуют данные Статистического комитета Республики Армения.

Среди приехавших наибольшее количество составляли туристы с российским гражданством - 30 213 человек. С гражданством Армении - 26 633 человека. В основном это армяне, проживающие в разных странах мира.

На третьем месте граждане Исламской Республики Иран - 9 394 человека. В январе-марте 2021 года в Армению прибыло 8 911 граждан Грузии, 2 094 гражданина США, 2 018 граждан Украины, 1 185 граждан Франции, 731 граждан Беларуси и 578 граждан Германии. В немалом количестве были и граждане Бельгии, граждане Объединенных Арабских Эмиратов, ливанцы, граждане Италии и Испании. Несмотря на то, что из-за ограничений, обусловленных пандемией, число туристов существенно сократилось, число прибытий из некоторых стран даже увеличилось. Например, если в первом квартале 2020 года в Армению прибыло всего 6 исландских туристов, то в первом квартале этого года - 46.

Что касается туристов, выехавших из Армении, то в январе-марте 2021 года из Армении выехали всего 44 574 туриста, в отличие от 274 435 в 2020 года.

В Армении в связи с пандемией COVID-19 чрезвычайное положение и ограничения были введены с 16 марта в 2020 года. В первые два месяца 2020 года в стране ограничений не было.