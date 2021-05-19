Теорема Мергеляна, или самый молодой доктор наук

“Айастани Анрапетутюн”/Арменпресс

“Симпатия к этому скромному и молчаливому молодому человеку, который смотря вниз, внимательно слушал и задавал точные вопросы, пронизывала каждого человека, с которым он встречался. Ощущалась исключительная любовь этого студента к творческой работе и то, что он вообще не избегал сложных задач”. Арташес Шагинян о Мергеляне.

Наука, конечно, не популярная тема, ее невозможно запомнить и произносить на светских вечеринках, как, скажем, стихотворение, или сделать предметом обсуждения стоя, скажем, в транспорте или в шуме рынка. Как и политика, она до утверждения оспариваема. После утверждения - это путь ее развития во всех отношениях - как прикладной, так и теоретической. Но она тонкая и чувствительная, а также уязвимая и завидная цель, как и ее создатель, как и многое в этой жизни, она не дается бездарному мечтателю, но достойна знатоку, который не жалеет сил и энергии на пути осуществления мечты, перенося все удары, препятствия и неудобства.

Насколько популярна наука, вроде бы понятно, мягко говоря, не так уж и сильно, но есть ученые, которые действительно популярны и народны, ибо хотя народ и не владеет сложностями науки, но он очень хорошо понимают смысл науки и гордится преданными людьми, которые преподносят им плоды науки. В этом смысле у армянского народа нет недостатка в том, кем гордиться: Мхитар Гераци, Акоп Гримеци, Виктор Амбарцумян, Сергей Амбарцумян, Ованнес Адамян, Манук Абегян, Грачья Ачарян, братья Алиханян, Сергей Мергелян и многие другие. Мое перечисление совершенно случайное и не имеет ничего общего со сравнительным преимуществом или меньшей важностью упоминания или не упоминания кого-либо. Думаю, понятно, что для того, чтобы всех запомнить или классифицировать, нужна более серьезная и слаженная работа, которая не уместится в предметной области ни одной, ни нескольких статей и, вообще статьи. Но отнюдь не будет случайно упомянуть среди них и Сергея Мергеляна, причина этого - его день рождения, 19 мая 1928 года.

Одной из известных географических достопримечательностей Еревана является Институт Мергеляна, тот самый НИИ математических машин, который в 1956 г. был основан усилиями Мергеляна и который он возглавлял с 1956 года по 1960 год, и который народ, с гордостью, назвал его именем. Хотя многие едва ли осведомлены о великой биографии великого ученого, о его достижениях в области науки и техники. Для того, чтобы гордиться людям многого не надо, для них важен результат, а путь, который прошел великий ученый в жизни, науке и работе – малоинтересен. Первое, что ему пришлось преодолеть вместе со всей своей семьей, сибирскую ссылку, без всяких на то причин и аргументов. Была и тяжелая болезнь, приобретенная в изгнании, затем математика, которая казалась самым сложным из предметов, потому что математика требовала большего понимания, чем беглое чтение. После освоения математики за короткое время и успешного “разгрызания” гранита науки ему угрожали интриги административной работы, которые широкий радиус науки, которым были заняты ум и душа ученого привели в узкий круг.

Научная деятельность Мергеляна была молниеносной, беспрецедентной, присущей только гениям. Ему была присвоена степень доктора наук, самого молодого в истории СССР. В 20 лет он защитил кандидатскую диссертацию. В 24 года - он самый молодой член-корреспондент Академии наук СССР. В 20 лет, еще будучи студентом аспирантуры, он решил одну из фундаментальных проблем теории математических функций, решение которой не находилось более 70 лет. Его теорема об уравнении равновесного полиномиального приближения комплексных функций считается классической и включена в курс теории функций. Он учился у Арташеса Шагиняна, его научным руководителем был Мстислав Келдыш, с которым он встречался в доме КелдЫша, обсуждал математические проблемы. Спустя полтора года три официальных оппонента его диссертации, академики Михаил Лаврентьев, Сергей Никольский, член-корреспондент Александр Гельфонд, предложили Ученому совету немедленно присудить Мергеляну докторскую степень. В 1949 году 20-летний Мергелян стал самым молодым доктором наук СССР. В 1951 г. ученый доказал теорему о полиномиальной аппроксимации, решил проблему непрерывного приближения функций полиномами, а затем проблему аппроксимации Берштейна. Теорему Мергеляна завершил в 1885 году серией исследований, состоящих из классических результатов Карла Вейерштрасса, Карла Рунге, Уолша, Михаила Лаврентьева, Мстислава Кельдыша и других. Новые термины “Теорема Мергеляна” и “Множество Мергеляна” получили подтверждение в учебниках и монографиях по теории приближений.

Пришло время сделать науку национальной, и молодой Мергелян приступил к созданию в Ереване одного из уникальных институтов СССР. Благодаря его педагогической и административной работе в Армении было начато производство современных вычислительных машин. Творчество Мергеляна не ограничивалось только Арменией, где он занимал большие и малые должности и становился предметом ревности и зависти. Но он не отрывался от Еревана, даже когда бывал в Москве и работал в Отделе комплексного анализа Математического института им. В. А. Стеклова, был заместителем директора Отделения математики АН СССР. Он вернулся в Ереван по приглашению, заняв должность вице-президента Академии наук Армении. Он стал постепенно уходить от научной работы и не достигать ожидаемого результата. СССР распался вместе со всеми надеждами ученого, и Мергелян был вынужден уехать в США преподавать в Корнельском университете, изредка приезжая в Ереван или в Москву. Он скончался в США 23 августа 2008 года. Церемония поминовения прошла на кладбище Глендейла, а урна с прахом, по его собственному желанию, была перевезена в Москву и захоронена на Новодевичьем кладбище, рядом с его матерью и женой.

Элеонора НЕРСИСЯН